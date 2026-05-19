4 aracın karıştığı kazada can kaybı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde Yeniköy Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; kaza Yeniköy Kavşağında saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Kavşakta 2 otomobil ile 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan otomobillerde yer alan Cemal İ. (45), Emel İ.(42) ve Merve İ. (19) ile diğer otomobilde bulunan Orhan Ateş ve Serhat Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.

İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

ORHAN ATEŞ KURTARILAMADI

Yaralılardan 40 yaşındaki Orhan Ateş hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.