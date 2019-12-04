4 Aralık Madenciler Günü resimli mesajlar burada! 4 Aralık Madenciler Günü en anlamlı mesajlar ve sözler

Oldukça zor şartlarda görev yapan madenciler için Türkiye genelinde 4 Aralık günü Dünya Madenciler Günü adı altında kutlanıyor. Bugün 4 Aralık Madenciler Günü resimli mesajlar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Maden günü uluslar arası bir gün olup ülkemiz sınırları içinde de belli başlı büyük maden işletmeleri tarafından kutlanır. 4 Aralık Madenciler Günü en anlamlı mesajlar ve sözlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

1960 yılında Maden Mühendisleri Odası tarafından, Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyetinden devr alınarak, o günden beri odamızca kutlanan 4 Aralık; bir rivayete göre babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciler tarafından korunarak, daha sonra azize kabul edilen Santa Barbara‘nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesinden yola çıkılarak, tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kabul edilmektedir. Madencilerin koruyucusu olarak kabul edilen Santa Barbara‘nın aynı zamanda İzmit‘te yaşamış olmasının da ayrı bir önemi vardır.

1971 yılında Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, uygulamayı ve bu temel fikri Genel Kurulumuzun onayına sunarak bir yönetmelikle bu özel günü disipline kavuşturmayı kararlaştırdı.

MADENCİLER ONUR GÜNÜ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Üyelerinden, meslek dayanışmasına yararlı çabalar harcamış, Ulusal ve Kisisel Onur ve Haysiyete sahip olarak aramızdan ebedi surette ayrılmış bulunanları anmak, yeni katılanları selamlamak ve olgunluk çağına erişmiş bulunanları kutlamak üzere her yılın Aralık ayı içinde bir onur günü düzenlenir. Bu günün programına da "Madenciler Bayramı" adı verilir.

4 ARALIK MADENCİLER GÜNÜ EN ANLAMLI MESAJLAR VE SÖZLER

Karanlık yerlerde çalışarak aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışan, davranışları ile örnek olarak bizleri aydınlatan madencilerimizin günü kutlu olsun.

Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum

Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun..

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.