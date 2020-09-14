AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:42

Edirne'de polislerce yapılan maske denetiminden kaçan motosiklet sürücüsü, kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası yakalandı. Sürücüye 4 ayrı suçtan ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'nde polis ekiplerinin "maske denetimi" yaptığını gören bir motosikletli kaçtı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan kişinin Serdar C. (21) olduğunu tespit etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nin yakaladığı Serdar C'ye "dur ikazına uymamak", "kask takmamak" ve "trafiğe kapalı yola girmek" suçlarından 552 lira, "maske takmamak" suçundan da 900 lira ceza uygulandı.