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Yaşam

4 bin 500 yıllık keşif! Kayıp olduğu düşünülüyordu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde, kayıp güneş tapınaklarından birine ait olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarına ulaşıldı.

AA30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
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Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire'nin güneyinde bulunan Ebu Gurab'daki Niuserra Tapınağı'nda arkeolojik çalışmalar yürüten İtalyan-Polonya ortak kazı ekibinin, buranın altında kerpiçten başka bir yapının kalıntılarını ortaya çıkardığı bildirildi.

4 BİN 500 YILLIK KEŞİF

Açıklamada ilk çalışmaların, bu kalıntıların, Mısır'ın beşinci Hanedan (yaklaşık milattan önce 2487-2449) dönemine ait kayıp 4 güneş tapınağından biri olabileceğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Kalıntılar arasında ritüellerde kullanılmış çömlek kaplar ve büyük kuvars bloklardan oluşan bir alana açılan kireç taşından yapılmış bir eşiğin olduğu aktarılan açıklamada, yapıyla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkarılması için kazıların devam edeceği dile getirildi.

Tarihi belgeler, Ebu Gurab bölgesinde 6 güneş tapınağının inşa edildiğini ortaya koyarken bugüne kadar bunlardan sadece 2'si keşfedildi. Yeni keşif, kayıp 4 güneş tapınağının bulunması adına önem arz ediyor.

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