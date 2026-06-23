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  • 4 çocuk annesi eşine dehşeti yaşatmış... Caninin oyununu koridordaki izler bozdu
Yaşam

4 çocuk annesi eşine dehşeti yaşatmış... Caninin oyununu koridordaki izler bozdu

Şanlıurfa'da pencerenin demir korkuluklarında asılı halde bulunan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Evde inceleme yapan ekipler, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan koca Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.

IHA23 Haziran 2026 Salı 12:49 - Güncelleme:
4 çocuk annesi eşine dehşeti yaşatmış... Caninin oyununu koridordaki izler bozdu
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Emine K.'ye (41) ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KORİDORDAKİ İZLER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARTTI

Evde inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.

Eşiyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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