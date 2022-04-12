4 çocuklu ailenin koruyuculuğunu üstlendiği zihinsel engelli çocuk 'iyileşiyor'

Doğan ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Gaziantep İl Müdürlüğüne 8 yıl önce yaptıkları başvuru sonucu, şu an 16 yaşında olan zihinsel engelli M.D'nin koruyucu aileliğini üstlendi. 7 kişilik aile mutlu bir yaşam sürüyor.



Ev hanımı 45 yaşındaki Arzu Doğan, AA muhabirine, M.D. ile 3'ü kız toplam 5 çocuğunun olduğunu söyledi.

M.D'nin aileye neşe kattığını ifade eden Doğan, "Şimdi daha da çok mutluyum. 5'inci kez anneliği tatmış oldum. M.D'nin eve verdiği neşe ve keyif ayrıca güzel." diye konuştu.

Gününün büyük bölümünü M.D. ile geçirdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Onunla kitap okuyup, parkta yürüyüş yapıyoruz. Zamanımı M.D. ile geçiriyorum. Okula gidiyor. Okuldan sonra beraber aktivite yapıp eğleniyoruz. Beraber yemek hazırlayıp, yiyoruz. 8 yıldan beri bizimle kalıyor. İlk aldığımızda yüzde 50 zihinsel engeli vardı. Şu an ise yüzde 25'e gerilemiş durumda. Bunu da başardık. İnşallah geri kalan engeli de yenip ülkemize güzel bir genç yetiştirmiş olacağız. Önemli olan doğurmak değil, ona bakmak emek vermek gerekiyor. Annelik zaten emek, sevgi, vicdan ister. Bu özellikler olmayan kişi de zaten koruyucu aile olamaz."

M.D'nin rehabilitasyon merkezinden ayrıldığını ve ilkokuldaki özel eğitim sınıflarında eğitim görmeye başladığını aktaran Doğan, ilk başta söylenen sözlere yanıt vermeyen kızının artık seslenildiğinde cevap verdiğini söyledi.



Algılama konusunda da ilerleme kaydettiklerini dile getiren Doğan, evde verdiği destek sayesinde de M.D'nin okuma-yazma konusunda önemli mesafe katettiğini aktardı.

- KARDEŞLERİ DE MUTLU

Arzu Doğan'ın kızı Sevcan Doğan ise M.D'nin ailenin bir parçası olduğunu belirterek, "O bizim kardeşimiz. Kendisiyle her şeyimizi paylaşıyoruz. Engeli var ama engel olarak görmüyoruz. Herkesin başına gelebilir. Bizim için engel teşkil etmiyor. Bizimle çok mutlu. Kendisini çok seviyoruz." dedi.