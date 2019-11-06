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4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Yeni bir bulguya rastlandı

İSTANBUL'un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.

  • DHA
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Fatih'te apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulundu. Yapılan incelemelerde siyanür içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da modelist olan aynı zamanda canlı mankenlik yapan Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı. 
 
DOKTOR BÜYÜKER: SİYANÜR HEMEN ÖLDÜRÜR
 
Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adlitoksoloji Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Mehtap Büyüker, siyanürün özellikle yüksek dozda olduğunda hemen öldüreceğini belirterek, "Siyanür hemen öldürür. Özellikle yüksek dozda maruziyet fazlaysa. Solunum yolu yada ağızdan alınmışsa hemen ölüm olabilir. Alınan miktara göre ve vücudun metabolizmasına göre kardeşlerin ölümleri arasında çok az dakikalarla ölümler gerçekleşebilir. Vücut sıcaklığına göre ölüm saati belli oluyor" dedi.
 
Öte yandan, eve giren polis memurlarından ikisinin de içerideki 'siyanür' kokusundan etkilendikleri iddia edildi.
 
KAPIYA UYARI YAZISINI DA OYA YAZMIŞ OLABİLİR
 
Ayrıca, olayın anlaşılmasını sağlayan, kardeşlerin oturduğu evin kapısında yazılı olan 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.
 
ANNE BABADAN BORÇ KALMIŞ
 
Öte yandan ölen anne- babalarının ardından kendilerine yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları da ileri sürüldü.
 
ARKADAŞLARI VE MAHALLE BAKKALI TEŞHİS ETTİ
 
Birinci dereceden akrabaları olmayan ve yakınları Mersin'de oturan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ve mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Oya Yetişkin ile ablası obezite hastası Kamuran Yetişkin'i Oya'nın iş arkadaşı; epilepsi hastası Yaşar ve kuryecilik yapan Cüneyt Yetişkin'i ise mahalle bakkalı teşhis etti.
 

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