Yaşam

4 katlı binada yangın: Dumanlar içinde kalan kadın kurtarıldı

Çanakkale'de 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında alevler ve dumanlar arasında kalan bir kadın yanmaktan son anda kurtuldu. Dairenin balkonundan itfaiye merdiveninin sepetine alınan kadına, bir itfaiye eri oksijen maskesini taktı. Kadın ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 12:29
Yangın, saat 10.45 sıralarında Barbaros Mahallesi 19 Mayıs Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıktı. Daireden yükselen alev ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının başladığı 3'üncü kattaki dairede kimse bulunmazken üst kattaki dairede ise bir kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler adeta zamanla yarıştı.

ALEV VE DUMANLAR ARASINDA KALAN KADIN SAĞ SALİM KURTARILDI

Alevlerin yükseldiği 3'üncü kata itfaiye ekipleri yerden ve itfaiye merdiveni üzerinden su sıkarak müdahale etti. Alevlerin ve dumanların ulaştığı 4'üncü kattan korku dolu gözlerle çığlık atan kadın itfaiye sepetiyle alınırken kadına bir itfaiye eri oksijen maskesini taktı. Ardından aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangında apartmanın 3'üncü ve 4'üncü katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

  • yangın kurtarma
  • itfaiye operasyonu
  • kadın kurtarıldı

