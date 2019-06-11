Anahtarını unutan genç öğretmenin feci sonu

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4. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da anahtarı almayı unutunca 4’üncü kattaki evlerine pencereden girmeye çalışırken havalandırma boşluğuna düşen ana sınıfı öğretmenliği mezunu genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrdem Karlı (21), alışverişten evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Karlı, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Havalandırma boşluğundan 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden içeri girmeye çalışan genç kızın tutunduğu anten kablosu koptu. Apartman boşluğuna düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. 
 
Eve gelen yakınları kızın evde olmayıp alışveriş poşetinin kapı önünde olduğunu fark edince meraklanıp polise kayıp başvurusunda bulundu. Aramaya çıkan aile fertleri, kızın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. İlçedeki 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. 
 
Ana sınıfı öğretmeni olmak için stajını tamamladığı öğrenilen İrdem Karlı'nın ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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