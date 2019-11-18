21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7333
  • 6,3438
  • 271.476
  • 106965
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

40 yıldır cam yiyor: Her şey böyle başladı

BURSA'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi. 
 
Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi. 

Yerli imkanlarla üretildi: Çin görüntülerini yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siirt'te ele geçirildi

Siirt'te ele geçirildi

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Sakarya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

40 yıldır cam yiyor: Her şey böyle başladı

40 yıldır cam yiyor: Her şey böyle başladı

Nadir görülüyor! Fotokapanla görüntülendi

Nadir görülüyor! Fotokapanla görüntülendi

İngiliz damada Türk usulü düğün

İngiliz damada Türk usulü düğün

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

'Cep Herkülü'nün film gibi hikayesi

'Cep Herkülü'nün film gibi hikayesi

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

Usta oyuncuya veda... Ünlü isimlerden Yıldız Kenter paylaşımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA