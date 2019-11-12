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41 Gün filmi konusu nedir? 41 Gün oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam saat 21:45'te ekranlara gelecek olan 41 Gün filmi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 41 Gün filmi konusu nedir? 41 Gün oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. 41 Gün filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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41 Gün filmi konusu nedir? 41 Gün oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 21:45'te ekranlara gelecek olan 41 Gün filmi hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. 41 Gün filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
41 GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.
 
 
41 GÜN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Shailene Woodley - Tami Oldham
Sam Claflin - Richard Sharp
Jeffrey Thomas - Peter Crompton
Elizabeth Hawthorne - Christine Crompton
Grace Palmer - Deb
 

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