42 ülkenin madeni parasıyla oluşturduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor

AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:45

1986'da ailesiyle İstanbul'a göç eden 65 yaşındaki Sıddık Kurt, Kartal ilçesinde cağ kebap üzerine iş yeri açtı. Burada bir süre işine devam eden Kurt, koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ailesiyle çalıştırdığı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

Bu süreçte yaşadığı ekonomik sorunlara mizahi bakış açısı getirmek isteyen Kurt, yaklaşık 35 yıllık süreçte 42 ülkenin madeni parasını toplayıp 3 klasörde birleştirdi.

Paraları birçok kategoride değerlendiren Sıddık Kurt, AA muhabirine, yılları alan çalışmasının insanların dikkatini çektiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır Erzurum'da yaşadığını ifade eden Kurt, her paranın simgesine kendince anlamlar yüklediğini dile getirdi.

Kurt, şöyle devam etti:

"Yıllar önce paralarla Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak mizah çalışmasına başladım. Geçmişin koalisyonlu dönemlerindeki kaoslarında Kartal'ın en güzel yerinde lokantam vardı. Ailemle çalışıyorduk. O badireli dönemi yakinen yaşadık. İşte Türkiye'nin o durumunu paraların diliyle ortaya koymayı amaçladım." dedi.

Kurt, topladığı paraları 3 kategoriye ayırdığını belirterek, "Koleksiyonumda 3 farklı albüm doldurdum. İnsanların dostça yaşaması gerektiğini, farklı ülkelerin paralarıyla bizim paralarımızı ortaya koyarak konuşturdum." dedi.

Paraların bir kısmını tablo şekline getirdiğini belirten Kurt, zaman içinde bir gazeteyle de anlaşarak bunların her birini yayınlamayı istediğini aktardı.

"42 ülkenin farklı parası var. Paraların üzerindeki figürleri dikkate alarak mesajlar ekledim." diyen Kurt, herkesi geçmişin izlerini görmek üzere albümleri görmeye davet etti.

Kurt, özenle baktığı koleksiyonunu gelecek kuşaklara aktarmak istediğini sözlerine ekledi.