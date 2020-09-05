43 yıldır limonata tezgahının başında.. Ünlü yurt dışına da yayıldı

AA 05 Eylül 2020 Cumartesi 11:44 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 11:44

Sıcak havadan bunalan müşterileri, ferahlamak için çareyi Mehmet Kaya'nın buz gibi limonatasından yudumlamakta buluyor.

Her sabah eşiyle evinde günlük yaptığı limonatayı, tezgahındaki buz dolu bakır kazanlarda soğutarak müşterilerine sunan Kaya, eski limonatacılık geleneğini sürdürüyor.

Kaya, eşiyle yaptığı limonatayı, portakal ve limonlarla süslediği şirin tezgahında satarak geçimini sağlıyor.

Kentte eski geleneklerle çalışan son limonatacı olan Kaya, tezgah açtığı eski garaj bölgesinde özellikle gurbetçilerin ilgi odağı oluyor.

Yolu Kaya'nın tezgahının önüne düşenlerden bazıları ferahlamak, bazıları da nostalji yaşamak için limonata içiyor.

Müşterilerine, doğal limonatayı tattırmaya devam eden 55 yaşındaki Mehmet Kaya, AA muhabirine, limonatacılığa ilkokulu bitirdikten sonra başladığını anlattı.

Çocukluğunda köylerine ziyarete gelen akrabaları sayesinde limonatacı olduğunu aktaran Kaya, "Akrabalarımız köye geldiklerinde, 'Seni götürelim.' dediler. Dedem de izin verdi. Onlar da burada limonatacılık yapıyordu. Yanlarında çalışmaya başladım. Evleninceye kadar onlarla beraber çalıştım. Evlendikten sonra kendi tezgahımı açtım." diye konuştu.

- "GURBETÇİLERDEN LİMONATA İÇİN GELENLER ÇOK OLUYOR"

Limonatacılık yaparak geçimini sağladığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Şükür, kimseye muhtaç olmadık. Bir evimiz oldu. Çocuklarımızı evlendirdik. Bu şekilde günümüze kadar geldik. Benim bundan başka işim yok. Yaz gelirken nisan ayında tezgahımı açar havalar soğuyunca kapatırım. Kışın da bazen mahallelerde seyyar arabayla balık satarım."

Gurbetçilerin de tatile geldiklerinde anılarını tazelemek için limonata içmek istediklerini dile getiren Kaya, "Gurbetçilerden gelenler çok oluyor. Çocukluğunda burada limonata içenler yazın tatile geldiğinde hatıra olsun diye gelip içiyorlar. Konya'ya gidince limonata için diye de birbirlerine tavsiye ediyorlar. Limonata içmeye geldiklerinde de buradan fotoğraf çekip gönderiyorlar." dedi.

- "EŞİM BENİM SAĞ KOLUM"

Eşinin de kendisine destek verdiğini vurgulayan Kaya, "Limonatayı daha çok eşim yapar. Ben bazen buradan yorgun gidiyorum. Eşime söylüyorum 'Bir iki bidon yapıver' diye, eşim de yapıyor. Eşim bir tane. Eşim olmazsa ben ayakta duramam zaten. O benim sağ kolum." ifadesini kullandı.

Limonatanın içinde katkı maddesi bulunmadığı için sağlık açısından en iyi içecek olduğunu dile getiren Kaya, limonatayla ferahlayan müşterilerinin kendisine hayır duasında bulunduğunu ve sağlığı el verdikçe işini sürdüreceğini belirtti.