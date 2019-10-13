430 euro hesap kesti şimdi sinek avlıyor 

Restorana neredeyse hiç müşteri uğramazken yemek saatlerinde masalar tamamen boş kalıyor. Restoran çalışanları müşteri çekmek için caddede çığırtkanlık yapıyor ancak turistler hiç ilgi göstermiyor. Restoran çalışanları caddeden geçen turistlere menüleri uzatarak müşteri çekmeye çalışıyor ancak bunda başarılı olamadıkları görülüyor. Ağustos 2019’da da başka bir müşteri de 433,4 euro hesap ödediğini yazdı.