4,5 saatte damla damla işleniyor! Talep patladı

Osmanlı’dan itibaren yapıldığı bilinen ve Elazığ'da Ramazan ayında hemen hemen her eve giren badem şekeri, bu yıl daha fazla ilgi görmeye başladı. Yılın 11 ayında ortalama 15-20 ton civarında üretildiği bilinen badem şekeri, Ramazan ayında ise rekor kırıyor. Her yıl Ramazan ayında üretim 10 katın üzerinde çıkıyor. Bu yıl biraz daha artan üretim nedeniyle kent genelinde Ramazan ayı boyunca 60 tondan fazla badem şekerinin üretilerek satılması planlanıyor. Sadece bir firma günlük ortalama 800-850 kilogram olmak üzere 25 ton üretimi Ramazan ayında gerçekleştiriyor. Kilogramı 40 TL'den alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademden yapılan badem şekeri 4.5 saatlik bir işlem sonucunda üretiliyor. Elazığlıların vazgeçilmezi olan badem şekerinin kan şekerini de dengelediği düşünüldüğü için hemen hemen her iftar sonrasında yer alıyor.

"TALEBE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yıllardır badem şekeri üretimi yaptıklarını belirten imalatçı Fatih Korucu, “Badem şekeri Ramazan ayında halkımızın çok rağbet gösterdiği bir ürün. Ramazan ayında günlük ortalama 850 kilogram üretim yapıyoruz. Ramazan ayın dışında 365 gün boyunca badem şekeri üretimi yapıyoruz. Müthiş bir lezzet. Yerli bademden yapılıyor. Vatandaşlar özellikle iftardan sonra daha fazla badem şekeri tüketiyor. Badem şekeri, Elazığ’ın beyaz altınıdır. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte halkımızın oldukça teveccüh gösterdiği bir ürün. Biz de talebe yetişmeye çalışıyoruz. Elazığ’ın çok özel bir ürünü olduğu için özellikle il ve yurt dışından yaşayan gurbetçilerimiz sürekli badem şekeri alıp oralara kadar götürüyor. Elazığ’ın nadir ürünlerinden biridir. Bizde bu lezzeti her gün daha da arttırmak gayesindeyiz. Yıllardır badem şekeri yapıyoruz. Her yaptığımızda lezzet olarak çıtayı nasıl daha yükseltebiliriz, bunun gayesi içerisindeyiz. İnşallah, badem şekeri üretimini Türkiye’ye yayacağız” dedi.

"4,5 SAATTE YAPILIYOR"

Yaklaşık 10 senedir bu sektörde çalıştığını ifade eden badem şekeri ustası İrfan Açıkoğlu ise, “Badem şekeri Elazığ’ın yöresel bir ürünüdür. Genelde Ramazan ayında talep daha da artmaktadır. Badem şekerinin en önemli özelliği Elazığ’ın yerli bademinden olması. Şeker pancarı şekeri ile su karışımı şerbet yaparak tamamen doğal bir saf karışımla bu ürünü üretiyoruz. 4 ile 4.5 saat arası bir yapım aşaması var. 1.5 saatte belli miktarda badem kavruluyor. Ondan sonra 2.5 saatte ise şerbetle karışımı kaplama şeklinde yapılıyor. Ondan sonra badem şekerini vatandaşlarımıza servis ediyoruz” şeklinde konuştu.

Elazığ'ın vazgeçilmez tatlarından birinin badem şekeri olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Murat Saydam'da,"İftardan sonra çerez niyetine tüketiriz. Burada taze badem şekerini her gün alıyorum. Bazen yetişmiyor, bitiyor, alamıyoruz” ifadelerini kullandı.