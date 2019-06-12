28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,809
  • 6,5926
  • 249.839
  • 92.741
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

47 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı

Adapazarı'nda, 1972 yılında yapılan Merkez Çökekler Cami'nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu ortaya çıktı. Cami imamı Erhan Özkırklar müftülük ile görüştüklerini, 45 dereceye kadar sapmalarda herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde 1972 yılında ibadete açılan Merkez Çökekler Camii'nin kıblesinin 25 derece yanlış yönde olduğu belirlendi. Camii cemaatinin ısrarları sonrasında yapılan ölçümlerde kıblenin sol tarafına 25 derecelik bir sapma olduğu tespit edildi. Yaklaşık 8 ay önce göreve başlayan cami İmamı Erhan Özkırklar, "Camimizin kıblesiyle ilgili vatandaşlarımız tarafından bir tereddüt hasıl olmuş. Sol tarafa 25 derecelik bir sapma söz konusu uydudan aldığımız verilere göre. Dolayısıyla Adapazarı İlçe Müftülüğümüz ile görüştük bu konuyu. Dediler ki yüzde 45'e kadar sapmalarda herhangi bir sorun olmaz namazın kabulü açısından. Bizim de yüzde 25 civarında, dolayısıyla namazlarımız tamdır, kıldığımız namazlar makbuldür. Bir tereddüde mahal yoktur. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Namazlarımızı aynı bu şekilde kılmaya devam edeceğiz. Cami 1972 yılında yapılmış, o günün şartlarına göre o günün kıble tespitine göre yapılmış" dedi.
 
 
 
 
 
FOTOĞRAFLI
 
 
 
 
 
 
 
DHA-Genel -  - Aziz GÜVENER
2019-06-12 10:17:57
 

Kaşla göz arasında böyle çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'de önemli toplantı

AK Parti'de önemli toplantı

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Facebook, ödeme karşılığı kullanıcıları izleyecek

Facebook, ödeme karşılığı kullanıcıları izleyecek

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Türkiye'ye iade edilen her FETÖ'cü için 25 bin avro istediler

Türkiye'ye iade edilen her FETÖ'cü için 25 bin avro istediler

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Görür görmez fotoğrafını çekti... Bakın ne çıktı?

Görür görmez fotoğrafını çekti... Bakın ne çıktı?
 

POPÜLER HABERLER

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

Dünyanın en ilginç uçakları

Dünyanın en ilginç uçakları

Havada şok karşılaşma!

Havada şok karşılaşma!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA