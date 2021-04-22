49 yaşındaki eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

DHA 22 Nisan 2021 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:28

İlçeye bağlı Saka köyünde yaşayan, işlediği bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda cezasının bir kısmını tamamladıktan sonra denetimli serbestlik tedbiri ile tahliye olan Mecit Taş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yönlendirmesi ile 'Girişimcilik sertifikası' aldı. Taş, bu belge ile İşkur'a başvurarak 4 büyükbaş hayvan aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Cumhuriyet Savcısı Ali Can Yabul, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ve İşkur İl Müdürü Mücahit Gülmez de projeyi yerinde görmek üzere Taş'ı yaşadığı köyde ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Akdoğan, hayvan yetiştiriciliği konusunda 12 eski hükümlüye kurs verdiklerini söyledi. Başsavcı Akdoğan, "Mart ayında yapmış olduğumuz Koruma Kurulu toplantımızda 'Hayvan Yetiştiriciliği' kursuna katılan 12 eski hükümlümüze sertifikalarını verdik. Benzeri projelerimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Projelere desteklerinden dolayı İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez'e ve personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İşkur İl Müdürü Mücahit Gülmez ise, "İşkur olarak 44 bin 100 TL'lik hibe desteği ile verdiğimiz desteğin 2 yılda 7 büyükbaş hayvana çıktığını görmekteyiz. Kurum olarak bu tür desteklerimiz devam edecek. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DEVLETİN DESTEĞİNDEN TÜM ESKİ HÜKÜMLÜLER FAYDALANMALI

Hibe desteği alarak kendi işletmesini kuran Mecit Taş da yetkililere teşekkür ederek, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yönlendirmesi ve aldığım eğitimler sonucu İşkur desteği ile devletimizin verdiği 44 bin 100 TL hibe ile 4 adet büyükbaş hayvan aldım. 2 yılda yavrulayan hayvanlarımın sayısı bugün 7'e yükseldi. Cezaevine girmeden de köyümde çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Bu destekle ailemin de geçimini sağlıyorum. Devletimizin bu karşılıksız hibe desteğinden yeniden bir başlangıç yapmak isteyen tüm eski hükümlülerin faydalanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.