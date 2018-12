5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları sözleri şiirleri Kadın Hakları Günü önemi nedir

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları sözleri şiirleri nelerdir? Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutlama tebrik mesajları haberimizde yer alıyor. Sizde sevdiklerinize Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili sözleri gönderin. 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile ilgili en güzel sözleri ve mesajları sizler için özenle hazırladığımız bu içerikte bulabilirsiniz. 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde kadınlara söylenebilecek en iyi, en etkileyici, en güzel kadınlar günü sözleri ve mesajları. 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde, toplum hayatındaki rollerini kaybeden Türk kadını, Tanzimat'la birlikte gelişen özgürleşme ve eğitim talepleriyle değişmeye başlamış, Tanzimat Dönemi yazarlarının da, bu taleplerin artması ve ses getirmesinde önemli payı olmuştur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru önemli bir çıkış olarak "Hanımlara Mahsus Gazete" üzerinde durmak gerekir. 5 Aralık 1934 tarihinde de Türk kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Anayasada bu madde yer alırken Atatürk, kadınların haklarını salahiyet ve liyakatle kullanmaları gerektiğini de vurgulamıştır. İşte 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en son haberler ve son dakika haberler star.com.tr’de…

Başkan Alıcık'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Alıcık mesajında, “Tüm dünyada kadın haklarının arttırılması, kadının toplum içindeki hak ettiği eşit mertebeye ulaşmasını ve özgürlüğünü temenni ediyorum. Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da kadının önemli bir yeri vardır. Kadın anne olarak aile ve toplum arasında bir köprü görevi görmektedir. Kadının toplumdaki yeri ve görevleri onun bir fert olarak, gerekli kişiliği kazanması, aile ve toplum içerisinde gerekli yeri almasıyla mümkündür. Kadın ev sorumluluklarıyla beraber hayatın içinde yer almış çeşitli devlet kademelerinde memur ve idareci olarak çalışmıştır. Bizim sosyal toplumumuzun başarısı ve başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgi ile orantılıdır. Kadın hakları hukuki bir devlet sorunu olmaktan öte bir ahlak ve kültür sorunudur. Atatürk, ‘Ey Kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye değersin’ sözleri ile en anlamlı hale getirmiştir. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çit süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, fedakar Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz büyük bir ruh, büyük bir duygu ile kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal biliriz. Peygamberimiz ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ hadisinin muhatabı olan tüm kadınlarımıza sadece bir gün içerisinde hatırlamak doğru değil, kadınlarımız her zaman hatırlamak, sorunları hakkında duyarlı olarak gerekli önlemler alınmalı ve çözümleri üretilmelidir. Bu duygularla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum” sözlerini kaydetti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Ök mesajında, Türkiye'de kadının konumu ve toplumsal alanda güçlenmesi için yapılan çalışmaların dünyada istisnai ve özgün bir tarihsel deneyime sahip olduğunu belirterek, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Türk kadınını doğrudan etkileyen, kadınların yasal statüsünü bütünüyle değiştirerek gerek aile içinde gerekse birey olarak eşit haklar sağlayan düzenlemelerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Ök, mesajında şunlara yer verdi:

"Türk kadınına Avrupa devletlerinden bile önce seçme ve seçilme hakkı verilmesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Kadınların, hayatın her alanında daha güçlü var olabilmesi için 'kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık' kavramını ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile bu ilke, 2010 yılında halk oylaması ile kabul edilerek Anayasa'da yerini aldı.

16 yıl önce ve Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülük ettiği 'Haydi kızlar okula' projesi ile başlayan süreçte, bugün temel eğitimde kız-erkek oranının eşitlendiğine şahit oluyoruz. Türk kadını bugün gerek ekonomik yönden gerekse toplumdaki konumu itibarıyla, 16 yıl öncesinden çok farklı bir noktada. Siyasetten iş dünyasına daha pek çok alanda kadınlarımızın toplumsal hayata aktif katılım sağlamış durumdalar. Kadın istihdam oranı bugün yüzde 30'lar seviyesinde. Kadınlarımızın üniversitedeki okullaşma oranı yüzde 13'lerden yüzde 40'lara yükselmiş durumda. Bunlar önemli gelişmeler ama yakalanan bu başarılı ivmeyi sürdürmemiz ve bu oranların en az yüzde 50'yi bulana kadar çalışmamız gerekiyor."

Kadının toplumdaki statüsünün her geçen gün güçlendiğini ama olması gereken seviyede olmadığını, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için çalışacaklarına vurgu yapan Ök, "Öğretmenlerde yüzde 56'yı, bankacılarda yüzde 51'i bulan oranların milletvekilliği, belediye başkanlığı, hakim-savcı mesleklerinde ve özel sektör yöneticiliklerinde de gerçekleşmesi ana hedefimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

5 aralık kadın hakları günü mesajları

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarını okutmayan miIIetIer, yıkıImaya mahkûmdur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, erkeklerini hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

KadınIarın iki büyük siIahı vardır: Makyaj ve gözyaşı, erkekIerin şansına, ikisini aynı anda kuIIanamazIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

GüzeI bir kadın göze, iyi bir kadın da kaIbe hoş görünür, birincisi pırIanta, ikincisi hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

MiIIetin kaynağı, sosyaI hayatın esası oIan kadın, ancak faziIetkâr oIursa vazifesini ifa edebiIir. HerhaIde kadın, çok yüksek oImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü”nü kutluyorum.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

En Etkileyici Kadınlar Günü Mesajları

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadın Hakları günün kutlu olsun biricik meleğim.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında baarıyla yer almış kadınlarımızın kadın hakları gününü kutluyorum.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun

KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar güçsüz oIana kendini bir idoI, güçIü oIana bir eşya gibi sunar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir miIIetinde AnadoIu köyIü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek oIanağı yoktur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar istediIer mi sahiden hasta oIurIar, hatta kibirIeri uğruna öIürIer biIe… Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KADIN HAKLARI ŞİİRLERİ

KADIN HAKLARI

Ödenir mi hakları

Hiç kadınlarımızın?

Kadınlardır baş tacı

Her yerde dünyamızın

Doğurup büyütürler

Özveriyle bizleri,

Dünyadaki pek çok şey

Hep onların eseri.

Sevgi, şevkat, kaynağı

Fedakardır kadınlar.

Ana, bacı ve de yar,

Hepinize saygılar.

Atila Çakıroğlu

Kadın Hakkı

Bak ağlıyor için için,

Hani nerde kadın hakları

Çalışırız geçim için,

Hani nerde kadın hakları

Meclislerden yerilmişiz,

Aklı kısa görülmüşüz,

Hep zorula verilmişiz,

Hani nerde kadın hakları

Kırmanını eğirmez mi,

Hamurunu yoğurmaz mı,

Seni beni doğurmaz mı,

Hani nerde kadın hakları

Tık demeden dövülürüz,

Ana avrat sövülürüz,

Sık sık evden kovuluruz,

Hani nerde kadın hakları

Derde yoğa alışığız,

Çilelerle buluşuğuz,

Birkez gülsek yılışığız,

Hani nerde kadın hakları

Hatuni’yim ne diyeyim,

Bitmezki daha sayayım,

Cevap verin de duyayım,

Hani nerde kadın hakları

Semiha Oğuz Karaman

Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir?

5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Osmanlı Devleti döneminde, toplum hayatındaki rollerini kaybeden Türk kadını, Tanzimat'la birlikte gelişen özgürleşme ve eğitim talepleriyle değişmeye başlamış, Tanzimat Dönemi yazarlarının da, bu taleplerin artması ve ses getirmesinde önemli payı olmuştur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru önemli bir çıkış olarak "Hanımlara Mahsus Gazete" üzerinde durmak gerekir. Kadın yazarların önemli katkıları olarak çıkan bu gazeteye ek olarak birçok entelektüel erkek de kadın özgürleşmesinin gereği üzerinde durmuşlardır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal önemli isimlerdir. Kadınlara yönelik yazı ve dergiler de sayıca artmış, okur kitlesi genişlemiştir.

Atatürk'ün Türk Kadınına Verdiği Önem

Atatürk'ün Türk toplumunu yüceltme çabaları doğrultusunda, gelenekçi tutumu ortadan kaldırarak yenileşme arayışı içinde, çağın gereğine uygun kurumları, örgütleri yerleştirmek çabasıyla yaptığı inkılaplar, yeni neslin bu çizgide yetişmesi amacını taşıyordu. Bu nesil Türkiye Cumhuriyetini geleceğe taşıyacaktı. Nitekim Atatürk yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde birincil rol oynayan Türk toplumunun temeli kabul ettiği aileye ve ailenin de direği olarak gördüğü Türk kadınına çok büyük önem vermiştir. Özellikle hukuk alanında kadınlara geniş haklar tanımıştır. Atatürk, 1923 yılında "...şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" ya da ''...toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken diğer bir organı işlemez ise o toplum felç olur" derken bu yaklaşımını dile getirmektedir. Bu hedef için önemli bir başlangıç olarak 1924 yılında yürürlüğe konulan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim merkezileştirilmiş, aynı zamanda kızlarımıza ilkokul, ortaokul ve yüksekokul öğreniminin kapıları açılmıştır. Bunun anlamı cinsiyet ayrımı gözetilmeden eğitimde eşitlik olanağının yaratılmasıdır.

Avrupa Kadınından Önce Türk Kadını

5 Aralık 1934 tarihinde de Türk kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Anayasada bu madde yer alırken Atatürk, kadınların haklarını salahiyet ve liyakatle kullanmaları gerektiğini de vurgulamıştır. Türk kadınları pek çok Avrupa kadınından çok önce bu hakka sahip olmuştur. 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. Kadınlar seçme/seçilme hakkına Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştular.