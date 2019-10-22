5. Dalga filmi konusu nedir? 5. Dalga oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 5. Dalga filmi bu akşam Show Tv ekranlarında saat 21:45'te ekranlara gelecek. Yönetmen koltuğunda J Blakeson'un oturduğu 5. Dalga filmi 4 Mart 2016 yılında vizyona girmişti. Bilimkurgu ve Macera türünde çekilen film insan görünümlü uzaylılaların saldırısından kurtulan genç bir kız erkek kardeşini aramaya koyulur. 5. Dalga filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

5. DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rick Yancey’in çok satan aynı adlı romanından uyarlanan filmde, başka bir gezegenden gelen “Ötekiler” dünya üzerinde büyük bir saldırı başlatırlar. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertirlerken, ikinci saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakırlar. Üçüncü kez saldırdıklarında ise yaydıkları virüs yüzünden çok sayıda insan hayatını kaybeder. Son olarak dördüncü dalga ile insan şeklini alarak, hayatta kalmayı başaran insanları hedef alırlar. İnsanlar ise beşinci dalgayı önlemeye çalışırlarken kimseye güvenememektedirler.

Saldırılardan kurtulan 16 yaşındaki Cassie kaybolan erkek kardeşi Sam’i aramaktadır. Bu sırada karşısına Ewan çıkar; fakat Cassie Ewan’a güvenmemektedir. Dünyanın sonunu getirecek 5. Dalga’dan kaçmak ve kardeşini kurtarmak isteyen Cassie, çaresizce Ewan ile birlikte “Ötekiler”e karşı mücadele edecektir.

5. DALGA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda J Blakeson'un yer aldığı 5. Dalga filminin oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur bulunuyor.