19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8357
  • 6,4972
  • 279.163
  • 98054.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

5. Dalga filmi konusu nedir? 5. Dalga oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 21:45'te ekranlara gelecek olan 5. Dalga filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. 5. Dalga filmi konusu nedir? 5. Dalga oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 5. Dalga filminin yönetmen koltuğunda J Blakeson yer alıyor. 5. Dalga filmi ilk olarak 2016 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Bilimkurgu ve Macera türünde çekilen film insan görünümlü uzaylılaların saldırısından kurtulan genç bir kız erkek kardeşini aramaya koyulur. 5. Dalga filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

5. Dalga filmi konusu nedir? 5. Dalga oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 5. Dalga filmi bu akşam Show Tv ekranlarında saat 21:45'te ekranlara gelecek. Yönetmen koltuğunda J Blakeson'un oturduğu 5. Dalga filmi 4 Mart 2016 yılında vizyona girmişti. Bilimkurgu ve Macera türünde çekilen film insan görünümlü uzaylılaların saldırısından kurtulan genç bir kız erkek kardeşini aramaya koyulur. 5. Dalga filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

 
5. DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Rick Yancey’in çok satan aynı adlı romanından uyarlanan filmde, başka bir gezegenden gelen “Ötekiler” dünya üzerinde büyük bir saldırı başlatırlar. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertirlerken, ikinci saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakırlar. Üçüncü kez saldırdıklarında ise yaydıkları virüs yüzünden çok sayıda insan hayatını kaybeder. Son olarak dördüncü dalga ile insan şeklini alarak, hayatta kalmayı başaran insanları hedef alırlar. İnsanlar ise beşinci dalgayı önlemeye çalışırlarken kimseye güvenememektedirler.
 
Saldırılardan kurtulan 16 yaşındaki Cassie kaybolan erkek kardeşi Sam’i aramaktadır. Bu sırada karşısına Ewan çıkar; fakat Cassie Ewan’a güvenmemektedir. Dünyanın sonunu getirecek 5. Dalga’dan kaçmak ve kardeşini kurtarmak isteyen Cassie, çaresizce Ewan ile birlikte “Ötekiler”e karşı mücadele edecektir.
 

 
5. DALGA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yönetmen koltuğunda J Blakeson'un yer aldığı 5. Dalga filminin oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur bulunuyor.

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA