5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! ''Amacım tedaviydi'' diyerek savundu

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Bağrıyanık savunmasında, hastaya bilerek zarar verme amacı taşımadığını öne sürerek, "Amacım tedavi yapmaktı. Bir anda gelişen durum için çok pişmanım. Bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Çok özür dilerim ama hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim ve bağım yoktur." dedi.

Yaklaşık 4,5 aydır çocuğundan ayrı olduğunu belirten Bağrıyanık, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Sanık avukatı da dosyanın geldiği aşama ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Dosya kapsamındaki deliller ile iddia edilen suç arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığının Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıktığını savunan avukat, ceza verilmesi halinde dahi sanığın tutuklu kaldığı sürenin infaz için yeterli olacağını ileri sürdü.

Müşteki avukatı ise şikayetlerinin sürdüğünü belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

- OLAY

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.