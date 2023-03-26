İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2023 Pazar / 5 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 5 il hariç tüm yurda kar ve yağış uyarısı!
Yaşam

5 il hariç tüm yurda kar ve yağış uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, haftaya İstanbul'da 17 dereceye kadar yükselecek olan hava sıcaklıkları, çarşamba günü 10 derecelik düşüşle beraber 7 dereceye kadar düşmesi beklenirken yaşanan hızlı soğuma sonrası çok sayıda ilde ise kar yağışı bekleniyor.

26 Mart 2023 Pazar 04:31 - Güncelleme:
5 il hariç tüm yurda kar ve yağış uyarısı!
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI: DİKKATLİ OLUN

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, Çarşamba günü yurt genelinde karlı ve yağışlı hava bekleniyor. Perşembe günü ise Karadeniz ve Doğu bölgelerinde beklenen kar yağışı diğer günlerde etkisini kaybederek azalacak.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi:

"Bugün, (Pazar) Malatya, Adıyaman'da kuvvetli yağışlara dikkat. Bugün Doğu Anadolu, GDA, Doğu Karadeniz, akşam Trakya yağmurlu. İstanbul'da yağmur yok 15 C. Pazartesi sıcaklıklar artıyor. İstanbul'da 20 C'yi bulur. Salı gününden itibaren hızlı bir soğuma var. Sıcaklıklar 10 derece düşer. Salı gecesi iç bölgelerde KKY ve kar yağışı görülür."

BİR GÜNLÜK KIŞ

Çarşamba günü de bir günlük kış yaşanacağını söyleyen Şen, kar yağışının iç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da beklendiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.