5 il hariç tüm yurda kar ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI: DİKKATLİ OLUN

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, Çarşamba günü yurt genelinde karlı ve yağışlı hava bekleniyor. Perşembe günü ise Karadeniz ve Doğu bölgelerinde beklenen kar yağışı diğer günlerde etkisini kaybederek azalacak.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi:

"Bugün, (Pazar) Malatya, Adıyaman'da kuvvetli yağışlara dikkat. Bugün Doğu Anadolu, GDA, Doğu Karadeniz, akşam Trakya yağmurlu. İstanbul'da yağmur yok 15 C. Pazartesi sıcaklıklar artıyor. İstanbul'da 20 C'yi bulur. Salı gününden itibaren hızlı bir soğuma var. Sıcaklıklar 10 derece düşer. Salı gecesi iç bölgelerde KKY ve kar yağışı görülür."

BİR GÜNLÜK KIŞ

Çarşamba günü de bir günlük kış yaşanacağını söyleyen Şen, kar yağışının iç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da beklendiğini söyledi.