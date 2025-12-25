İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8306
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6167.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 5 il için sağanak uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun
Yaşam

5 il için sağanak uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tunceli, Malatya, Bingöl ve Adıyaman için uyarı yaparak, bölgenin cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 12:21 - Güncelleme:
5 il için sağanak uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun
ABONE OL

Meteoroloji, 5 il için şiddetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Bölgemiz genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir.

Yağışların; Cuma gününden itibaren yağmur şeklinde başlayıp zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklide yağacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, beklenen yağışlarla beraber bölge genelinde hissedilir derecede (3 ila 7 derece) azalacağı tahmin edilmektedir.

Soğuk havanın Bölgemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.