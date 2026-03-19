5 ilde kuvvetli yağış alarmı: Sel ve buzlanmaya dikkat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak yağışlar için Meteoroloji kritik bir uyarı yayınladı. Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'i kapsayan uyarıda sel, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma riski öne çıktı. Vatandaşlar ve yetkili kurumlar tedbirli olmaya çağrıldı.

METEOROLOJİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MİDYAT, NUSAYBİN VE SAVUR DAHİL 5 İLÇEDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülecek yağışların, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin'in doğu, ilçeleri olan Midyat, Ömerli, Dargeçit, Nusaybin, Savur'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.