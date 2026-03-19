Yaşam

5 ilde kuvvetli yağış alarmı: Sel ve buzlanmaya dikkat

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli yağış uyarısı yayınladı. Yağışların bu gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar süreceği, 1500 metre üzeri kesimlerde kar beklendiği ve sel, su baskını ile buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 14:31
5 ilde kuvvetli yağış alarmı: Sel ve buzlanmaya dikkat
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak yağışlar için Meteoroloji kritik bir uyarı yayınladı. Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'i kapsayan uyarıda sel, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma riski öne çıktı. Vatandaşlar ve yetkili kurumlar tedbirli olmaya çağrıldı.

METEOROLOJİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada yağışların 1500 metre üzeri bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

MİDYAT, NUSAYBİN VE SAVUR DAHİL 5 İLÇEDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülecek yağışların, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin'in doğu, ilçeleri olan Midyat, Ömerli, Dargeçit, Nusaybin, Savur'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

