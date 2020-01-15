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Yaşam

Diyarbakır'da 5 kişinin katil zanlısı 22 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'da, 5 kişinin katil zanlısı K. İpek (56), 22 yıl sonra bir evdeki gizli bölümde yakalandı.

AA15.01.2020  12:09 - Güncelleme: 15.01.2020  12:09

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1987 yılında Abbas İpek'in öldürülmesinin ardından İpek ve Yüksekkaya aileleri arasında kan davası başladı.

Bunun ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 kişinin öldürülmesi olaylarına katıldığı tespit edilen K. İpek hakkında, 1998 yılında "kasten adam öldürme " ile "ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Jandarma ekipleri, 22 yıldır aranan K. İpek'in, Çermik ilçesi Çalıtepe Mahallesi'nde oturan yakınlarının yanına geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, oturma odasında 6 metrekare genişliğinde özel olarak hazırlanmış, üzeri de karyolayla kapatılmış bölmede saklanan K. İpek'i yakaladı.

İpek'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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