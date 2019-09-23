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5 yaşındaki minik annesinin kahramanı oldu

Şişli’de evinde 5 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki genç kadın, sabah saatlerinde baygın halde bulundu.

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Annesini baygın halde yerde gören küçük çocuk, çığlık atarak evden çıktı. Karşı komşusunun kapısına vuran minik, yardım istedi. Evin içerisine giren ve kadını baygın halde yerde yatar vaziyette gören bina sakinleri hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Soruşturma başladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Küçük çocuk annesinin ambulansa konuluşunu polisin kucağında izlerken, çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Daha sonra polis ekipleri daha sonra çocuğu komşuya emanet etti. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kadının hastanede tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

 

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