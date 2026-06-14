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Yaşam

5 yılda ikinci kez yakalandı! Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti

Burdur'da polis ekipleri tarafından uygulama yapılan uygulamada 0.48 promil alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü 'alkollü değilim' diyerek uzun süre kendini savundu. Öte yandan sürücünün 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü olarak araç kullandığı belirlendi.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 09:07 - Güncelleme:
5 yılda ikinci kez yakalandı! Alkollü sürücünün savunması pes dedirtti
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Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye karayolu üzerine bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 20 ATA 689 plakalı hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından durduruldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı esnada sürücü alkollü olmadığını iddia etti. Uzun süren ikna çabasının ardından sürücünün 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü olarak araç kullandığı belirlendi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

  • alkollü sürücü
  • uygulama
  • polis ekipleri

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