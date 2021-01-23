İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 50 yaşındaki güvelik görevlisi kulübede ölü bulundu
Yaşam

50 yaşındaki güvelik görevlisi kulübede ölü bulundu

Antalya'da bir sitede güvenlik görevlisi olan Necati Düzgören (50), güvenlik kulübesinde ölü bulundu. Haberi alıp, olay yerine gelen Düzgören'in kızı, sinir krizi geçirdi. Yüksek tansiyon hastası olduğu belirtilen, birkaç ay önc eeşinden ayrıldığı ifade edilen 3 çocuk babası Necati Düzgören'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:21
ABONE OL

Olay, saat 14.30 sıralarında, Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villa sitesine kargo getiren görevli, kapıyı açan olmayınca yardım almak için güvenlik kulübesine girdi. Güvenlik görevlisi Necati Düzgören'in hareketsiz oturduğunu gören kargo görevlisi, sitede oturanlara haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Necati Düzgören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasının ölüm haberini alıp olay yerine gelen kızı Esra sinir krizi geçirdi. Yüksek tansiyon hastası olduğu belirtilen, birkaç ay önc eeşinden ayrıldığı ifade edilen 3 çocuk babası Necati Düzgören'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.