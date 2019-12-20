50 yaşında üçüzleri oldu

20.12.2019 02:07 - Güncelleme: 20.12.2019 02:07

İzmir’de yaşayan 50 yaşındaki Aylin Erdoğan, 9 yıl önce meslektaşı Ertan Erdoğan ile evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen Aylin Erdoğan, İstanbul ve İzmir’deki birçok hastanede tüp bebek tedavisi görmesine rağmen bir türlü ileri dönem gebelik yaşayamadı. Şubat ayında 14. kez tüp bebek tedavisi sonunda üçüzlerine hamile olduğunu öğrendi. Erdoğan’ın ikisi kız biri erkek olan üçüzleri, 34 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Bir süre hastanenin yeni doğum servisinde takip edilen bebekler, sağlıklarına kavuşmalarının ardından annelerine teslim edildi.

UMUDU YİTİRMEYİN

Erdoğan, hayatının en mutlu gününü yaşadığını, çocuklarının sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildiğini söyleyerek, “Hiçbir gün içimde anne olamayacağıma dair bir şüphe taşımadım. 14. tüp bebek tedavisinin ardından üçüzlerimi dünyaya getireceğimi öğrendim. İsimlerini öz Türkçe koydum. Oğlumun ismi Tardu armağan, Tansu mucize ve Tanyu yüce anlamına geliyor. Onlar benim için hakikaten mucize ve armağanlar” dedi. Erdoğan, anne olmak isteyenlerin umutlarını hiçbir zaman yitirmemesi ve tıptaki bilimsel gelişmelerin iyi takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Cem Çiçek bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Annenin pozitif enerjisi bebeğe yansıyor. Bebekler 5. günde emmeye başladı ve hızlı bir şekilde tedavilerini tamamladı. 50 yaşında bir anneden sağlıklı üçüz bebek dünyaya gelmesi çok özel bir şey” şeklinde konuştu.