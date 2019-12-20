İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9426
  • EURO
    6,6099
  • ALTIN
    281.98
  • BIST100
    110599
Yaşam

50 yaşında üçüzleri oldu

14’üncü denemesinde, üçüz bebek sahibi olan Aylin Erdoğan, yaşı itibariyle bunun bir mucize olduğunu belirtti; Umudumu hiç yitirmedim, onlar benim armağanlarım.   

20.12.2019  02:07 - Güncelleme: 20.12.2019  02:07

İzmir’de yaşayan 50 yaşındaki Aylin Erdoğan, 9 yıl önce meslektaşı Ertan Erdoğan ile evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen Aylin Erdoğan, İstanbul ve İzmir’deki birçok hastanede tüp bebek tedavisi görmesine rağmen bir türlü ileri dönem gebelik yaşayamadı. Şubat ayında 14. kez tüp bebek tedavisi sonunda üçüzlerine hamile olduğunu öğrendi. Erdoğan’ın ikisi kız biri erkek olan üçüzleri, 34 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Bir süre hastanenin yeni doğum servisinde takip edilen bebekler, sağlıklarına kavuşmalarının ardından annelerine teslim edildi. 

UMUDU YİTİRMEYİN 

Erdoğan, hayatının en mutlu gününü yaşadığını, çocuklarının sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildiğini söyleyerek, “Hiçbir gün içimde anne olamayacağıma dair bir şüphe taşımadım. 14. tüp bebek tedavisinin ardından üçüzlerimi dünyaya getireceğimi öğrendim. İsimlerini öz Türkçe koydum. Oğlumun ismi Tardu armağan, Tansu mucize ve Tanyu yüce anlamına geliyor. Onlar benim için hakikaten mucize ve armağanlar” dedi. Erdoğan, anne olmak isteyenlerin umutlarını hiçbir zaman yitirmemesi ve tıptaki bilimsel gelişmelerin iyi takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Cem Çiçek bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Annenin pozitif enerjisi bebeğe yansıyor. Bebekler 5. günde emmeye başladı ve hızlı bir şekilde tedavilerini tamamladı. 50 yaşında bir anneden sağlıklı üçüz bebek dünyaya gelmesi çok özel bir şey” şeklinde konuştu.

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Doların belini kıracak girişim
Doların belini kıracak girişim

Doların belini kıracak girişim

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta
Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.