15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7439
  • 6,5275
  • 236.116
  • 97.634
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

50 yıl sonra yeniden gelinlik ve damatlık giydiler

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan yarım asırlık evli çift, gelinlik ve damatlıklarını giyerek evliliklerinin yıl dönümünü kutlamak için yeniden düğün yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan İsmihan (65) ve Cemil Can (69) çifti, evliliklerinin 50. yıl dönümünü, yeniden düğün yaparak kutladı.

İlçeye bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk ve 11 torun sahibi Can çifti, bir karar alarak 50 yıl önce kısıtlı imkanları nedeniyle istedikleri gibi olmayan düğünlerini yeniden yapmaya karar verdi.

Gelinlik ve damatlık giyen çift, evlerinin önünde yaptıkları düğünlerinde davetlilerle gönüllerince eğlendi.

"ALLAH ÖMÜR VERİRSE 100 YAŞINDA DA DÜĞÜN YAPARIM"

Cemil Can, evliliklerinde 50 yılın nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirterek, "Daha dün gibiydi, iyi ki eşimle evlenmişim, dünyaya bir daha gelsem yine onunla evlenirim. Allah ömür verirse 100 yaşında da düğün yaparım." dedi.

Evliliklerinin sırrının sabır olduğunu vurgulayan Can, "Gençlere örnek olmak için düğün yaptım. Evliliklerinde sabırlı olsunlar, sabır, sevgi ve saygı olduğu sürece gerisi geliyor." diye konuştu.

İsmihan Can da yarım asırlık evliliklerinde zaman zaman tartışmalar yaşasalar da tartışmaları tatlıya bağlamayı başardıklarını ifade etti.

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

PKK’ya ortak operasyon

PKK’ya ortak operasyon

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Türkiye'den F-35 çağrısı

Türkiye'den F-35 çağrısı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA