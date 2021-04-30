İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2021 Cuma / 18 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2976
  • EURO
    10,0197
  • ALTIN
    471.28
  • BIST100
    1401.73
Yaşam

52 yaşındaki adama arılar saldırdı

Düzce'de kovanlara bakım yaptığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Birinci'yi çok sayıda arının soktuğu öğrenildi.

AA30 Nisan 2021 Cuma 16:49 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 16:49
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde arıcılık yapan Barış Birinci (52), bahçesindeki arı kovanlarının bakımını gerçekleştirmek istedi.

Birinci, kovandan çıkarmaya çalıştığı arıların aniden üzerine gelmesiyle kaçmaya başladı. Uzun süre arılardan kurtulmaya çalışan Birinci, sığındığı ağacın altında baygınlık geçirdi.

Sesleri duyan yakınları tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Birinci'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisi devam eden Birinci'yi çok sayıda arının soktuğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.