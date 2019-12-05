6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 6 Aralık aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM marketin aktüel ürünler tüm müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürüler yarın raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den ve Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den satışa sunulacak. 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM 6 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den, Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den, 6 Parça Çelik Tencere Seti 159,00 TL'den ve Kumtel Dikey Isıtıcı 159,00 TL'den satışa çıkarılacak.

6 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!