11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7671
  • 6,406
  • 273.117
  • 108751
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 6 Aralık aktüel ürünleri neler?

BİM 6 Aralık aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM'in aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den, Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den, 6 Parça Çelik Tencere Seti 159,00 TL'den ve Kumtel Dikey Isıtıcı 159,00 TL'den satışa çıkarılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 6 Aralık aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM marketin aktüel ürünler tüm müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürüler yarın raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den ve Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den satışa sunulacak. 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım.. 

BİM 6 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

BİM'de bu hafta Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 1,799,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599,00 TL'den, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,00 TL'den, Katı Meyve Sıkacağı 169,00 TL'den, 6 Parça Çelik Tencere Seti 159,00 TL'den ve Kumtel Dikey Isıtıcı 159,00 TL'den satışa çıkarılacak. 

6 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

 

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ceren'in katili tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ceren'in katili tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98'inci Bayraktar görev başında
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´in son anları kamerada

Ceren´in son anları kamerada

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA