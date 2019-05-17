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6 asırdır süren gelenek: Edirne Ulu (Eski) Cami’nde ecdat yadigârı 'kılıçla hutbe' okunuyor

İstanbul’un fethi öncesi ilk olarak Sultan Mehmet Han tarafından Edirne Ulu (Eski) Cami’de başlatılan ‘kılıçla hutbe’ geleneği kadim şehir Edirne’de 6 asırdır yaşatılmaya devam ediliyor.

  • İHA
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Edirne’de Osmanlı Dönemi’nin başeseri olarak gösterilen Selimiye Camii’nin tam karşısında bulunan ve kentin en eski camisi olma özelliğini taşıyan Edirne Ulu (Eski) Cami’de, İstanbul’un fethi öncesi Sultan Mehmet Han tarafından başlatılan kılıçla hutbe okuma geleneği 6 asırdır kesintisiz olarak yaşatılıyor.
 
Ulu Cami Müezzinlerinden İsmail Şen, yaklaşık 600 yıldır ecdat geleneğini yaşattıklarını belirterek, cuma ve bayram namazlarında gerçekleştirdikleri kılıçla hutbe geleneğini izlemek ve şahit olmak için Türkiye’nin dört bir yanından cemaatin camiye geldiğini belirtti.
 
Şen, Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yaptığı dönemde şehzadelerin tahta çıkma törenlerinin ve kılıç kuşanma merasimlerinin de Ulu Cami’de yapıldığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN İZLEMEYE GELİYORLAR"

Şen, asırlardır yaşatılan ecdat yadigârı geleneği bizzat yaşamak için ülkenin dört bir yanından vatandaşların camiye akın ettiklerini dile getirerek, "Edirne Ulu Cami’de yaklaşık 600 yıldır cuma namazlarına, bayram namazlarına hutbeye kılıçla çıkarız. Bu geleneği senelerdir, asırlardır Edirne’mizde Ulu Cami’mizde yaşatmaktayız. Tabi bu güzel mabette, bu geleneği Türkiye’mizin her tarafından gelip izlemek isteyen cemaatimiz gelirler, bu havayı yaşarlar" diye konuştu.
 

  "İLK OLARAK SULTAN MEHMET HAN BAŞLATTI"

 
Sultan Mehmet Han’ın 1453 yılında İstanbul’u fethetmeden önce ilk olarak Ulu Cami’de kılıçla hutbesini okuduğunu ve fetih kararını açıkladığını anlatan müezzin Şen, "İstanbul’un fethi Edirne’den başlar. Edirne’de İstanbul’un fethi kararı Ulu Cami’de alınmıştır. Sultan Mehmet Han, Edirne’de bu kararı aldıktan sonra Cuma namazını burada kıldırır. Hutbeyi kılıçla okur, buradan ‘Bismillah’ der yola çıkılır, İstanbul’un fethi müyesser olur. Bu geleneği biz asırlardır devam ettirmekteyiz. İnşallah kıyamete kadar da bu gelenek devam edecek" dedi.
 

  "SOL ELDE TAŞINIYOR, 'BARIŞ' MESAJI VERİLİYOR"

 
600 yıldır, ‘kılıçla hutbe’ geleneği ile Osmanlı’nın naif ve keskin zekası ile Edirne’den düşmana korku tüm cihana barış mesajı veriliyor. Kılıçla hutbe okunması geleneğinde, kılıç sol ele alınıyor. Her ne kadar kılıçla hutbe okunsa da sol elde taşınması bir barışın temsili. Dosta, düşmana karşı ‘Şu anda kılıç sol elde ve biz barışı temsil ediyoruz’ ifadesi aktarılıyor.

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