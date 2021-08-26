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Yaşam

6 aylık hamile Cemile Kovid-19'dan öldü, karnındaki bebeği ameliyatla alındı

Ordu'da, 6 aylık hamile Cemile Filar (23), koronavirüsten yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği ise kuvöze alındı.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:35
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Uzman çavuş olan eşiyle birlikte, İstanbul'dan tatil için memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine gelen 6 aylık hamile Cemile Filar, geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıktı. Filar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum'a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Filar, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.

Filar'ın cenazesi, yakınları tarafından, Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi'ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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