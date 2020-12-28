6 yavru köpek donmak üzereyken polis memurunun dikkati sayesinde kurtuldu

AA 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:54 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:54

Kent merkezinde görev yapan polis memuru, evinin yakınlarındaki bir araziye terk edilmiş 6 yavru köpek buldu.

Iğdır Belediyesi ekipleriyle irtibata geçen polis memuru, yavruları alarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

Merkezdeki barınakta bir süre bakımı yapılan yavru köpekler, barınakta 2 yavrusuyla kalan başka bir köpeğin yanına bırakıldı.

Bir süre yavruları kabul etmeyen anne köpek, daha sonra onları sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirmeye başladı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Akuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte görevli bir polis memurunun ihbarda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bize ulaştırabileceğini söyledi ve hızlı bir şekilde ulaştırdı. İyi niyetli bir taşıma şekli gördüm, hayvanları üşümemeleri için koynunda getirmişti. Muayelenelerini yaptıktan sonra ısınmaları için biraz sobanın yanında beklettik. Daha sonra da barınaktaki anne köpeğe kabullendirdik. Anne köpek de kendi yavruları gibi sahip çıktı. Sağlık durumları gayet iyi, takip edeceğiz."