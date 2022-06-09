6 yeni alabalık türü keşfedildi

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Davut Turan liderliğinde 4 ayrı çalışma yürütüldüğü vurgulanarak, dünya faunasına 6 yeni alabalık türü kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kırmızı benekli alabalıklar olarak bilinen Salmo cinsine ait türlerin Türkiye'nin özellikle hızlı ve soğuk akıntılı sularında yaygın dağılım gösterdiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce 10 alabalık türü tanımlayarak ülkemizdeki Salmo cinsinin anlaşılmasına önemli katkıda bulunan ekibin son 2 yılda yayımladıkları 4 ayrı çalışma ile bilim dünyasına Salmo Baliki, Salmo Duhani, Salmo Fahrettini, Salmo Ardahanensis, Salmo Araxensis ve Salmo Murathani'den oluşan 6 yeni tür daha kazandırıldı. Bu çalışmalar ile tür düzeyinde taksonomik statüsü belirlenmiş olan türlerin, sportif balıkçılık ve alternatif yetiştiricilik potansiyeli olan Salmo türleri ile ilgili yeni ekolojik ve biyolojik çalışmaların önü açıldı."