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Yaşam

64 yaşındaki Kovid-19 hastası 79 gün sonra taburcu edildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören 64 yaşındaki kişi, 79 gün sonra sağlığına kavuştu. Bozdağ taburcu olmaktan duyduğu sevincini dile getirerek, doktorlar, hemşireler ve tüm hastane personeline teşekkür etti.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 12:17 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:17
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 64 yaşındaki Mustafa Bozdağ, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle Birecik Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan tahlillerin ardından Bozdağ'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bozdağ, hastanedeki 79 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mürsel Koker, hastanelerine başvuran Bozdağ'ın 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı kaldığını aktararak, "Uzman doktorlarımızın kontrollerinde, hemşire ve sağlık çalışanlarımızın takipleriyle hastamızın tedavisini yaptık. Durumu iyileşen Mustafa amcamızı 79 gün sonra taburcu ederek evine uğurladık." ifadelerini kullandı.

Bozdağ ise taburcu olmaktan duyduğu sevincini dile getirerek, doktorlar, hemşireler ve tüm hastane personeline teşekkür etti.

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