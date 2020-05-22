65 Yaş üstü vatandaşlar otobüsle memleketlerine doğru yola çıktı

DHA 22 Mayıs 2020 Cuma 03:33 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 03:33

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinle belgeleriyle memleketlerine gitmek için geceden Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarına geldi. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, otogara aileleri ile gelerek otobüslerini bekledi. Yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs saatleri gelince de sosyal mesafe kuralına uyarak otobüsteki yerlerini aldı. Seyahat edecek yolcuların ve firma yetkililerinin maskeyle eldiven takarak önlem aldıkları da görüldü. Firma yetkilileri yolculuk yapacak vatandaşların izin belgelerini kontrol ettikten sonra otobüs hareket etti.

"SAĞLIK BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Otobüs ile yolculuk yapacak olan Mehmet Yıldız, "Evet bende yolculuk yapacağım, Uşak'a gidecek bilet bulamadığım için Manisa'ya gideceğim. Manisa'dan da Uşak'a gideceğim. Ben Sağlık Bakanımıza bir sefer teşekkür ediyorum. Sıkılmıştık, bunalmıştık iki buçuk aydır. Şimdi bizim öyle güzel oldu ki, en azından bir havamız değişecek rahatladık. Memleketi de görmüş olacağız. İnşallah Bayramdan sonra daha iyi olur, bu sıkıntılar da geçer. Ben bazı gençlere bir öğüt vermek istiyorum. Birbirlerine çok yaklaşıyorlar. Gece 00.00'dan sonra sokağa çıkıyorlar sanki bayram varmış gibi. Her taraf kapalı olduğu halde geziyorlar, virüs böyle tükenmez. Çok dikkat etmeleri lazım, şimdiye kadar dikkat etselerdi çoktan biterdi. İnşallah Bayram sonra da biter rahatlarız" dedi.