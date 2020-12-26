66 yaşındaki Fatma teyze yarım asırdır Amanos Dağları'nda çobanlık yapıyor

AA 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:16

Yoluklar Mahallesi'nde 40 koyun ve keçi sahibi Fatma teyze, ayağındaki sakatlık nedeniyle çalışamayan eşi ve çocuklarına bu meslekten kazandığı para ile bakıyor.

Fatma Mazı, AA muhabirine evinin geçimini çobanlıkla sağladığını söyledi.

Henüz 16 yaşında çobanlık yapmaya başladığını anlatan Mazı, "Kocam da eskiden çobandı ancak ayağından sakatlanınca işe gidemez oldu. Ben de eskiden beri ona yardım ederdim. Kocam rahatsızlanınca işi elime aldım. Çocukluğumdan bildiğim iş bu. 5 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla büyüttüm." dedi.

Gününün büyük kısmını Amanos Dağları eteklerinde hayvanlarını otlatarak geçirdiğini dile getiren Mazı, bu yaşına rağmen işini severek yaptığını aktardı.