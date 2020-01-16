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Yaşam

Öğrenmenin yaşı yok: 68 yaşında liseyi bitirdi

Samsun’da yaşayan 68 yaşındaki Emine Aydın, açıktan okuyarak liseyi bitirdi. 68 yaşında liseyi bitiren Aydın, okumanın yaşı olmadığını gösterdi.

IHA16.01.2020  15:38 - Güncelleme: 16.01.2020  15:38

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde 3 yıl boyunca eğitim alarak açık lise eğitimini tamamlayan 68 yaşındaki Emine Aydın mezun oldu. Samsun Sakarya İlkokulunda düzenlenen 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı açık lise mezuniyet töreninde Emine Aydın ve yaklaşık 100 kişi diplomasına kavuştu. İlkokul eğitimini tamamlayan akabinde ortaokul 2’de o dönem yaşadığı sıkıntılardan dolayı okulu bırakmak zorundan kalan Emine Aydın, Halk Eğitim Merkezinde gördüğü 3 yıllık eğitimin ardından mezun olmanın gururunu yaşadı.

Hedefinin üniversite kazanmak olduğunu belirten Aydın, hukuk bölümünü okumak istiyor. Daha çok bilgilenmek için okuduğunu ifade eden Emine Aydın, "Şimdiki gençlik o kadar önemsemiyor. Eskiden yoksulluk vardı. 3 kardeş okula giderdik, bir kitabı üçümüz bölüşürdük. Şimdi imkanlar çok daha iyi durumda. Devlet bana hep yardım ediyor. Bundan sonra hukuk okumak istiyorum. Gençler rahat davranmasın okuyun derim. Eskiden bu imkanlar yoktu. Okumanın yaşı yok" dedi.

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