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Yaşam

7 aylık Azra beşiğinde ölü bulundu

Gaziantep'te 7 aylık Azra Aslan, beşiğinde annesi tarafından ölü olarak bulundu. Azra bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 13:06 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 13:06
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Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesine bağlı Elmacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Aslan, iftar öncesi kızı Azra'yı uyuması için beşiğine bıraktı. İftarın ardından Aslan, beşiğinde kontrol ettiği kızını hareketsiz görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Azra bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile ailesini yasa boğan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Azra bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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