70 yaşındaki sürücü 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can verdi

IHA 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:52

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden plakası öğrenilemeyen otomobili ile Elbistan’a gelmek üzere yola çıkan 70 yaşındaki Ali Kılıç, Çakı mevkisine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Stabilize yolda savrulan otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kılıç’ın uzun bir süre geçmesine rağmen Elbistan’daki evine gelmemesi üzerine endişeye kapılan yakınları, durumu mahalle sakinleri ve jandarmaya bildirdi. Mahalle sakinleri, jandarma ile birlikte yolda yaptıkları aramada, Kılıç’ın kullandığı otomobilin uçurumda yanan ışıklarını fark etti. Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki otomobile güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, mahalle sakinleri, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı. Kılıç’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere morga konuldu.

Kazada yaşamını yitiren Ali Kılıç’ın Elbistan’da odun-kömür ticareti yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.