78 yaşındaki Ramiz Özer denizden kopamıyor

Düzce'de çocukken babasından öğrendiği balıkçılığı Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli olduktan sonra 35 yıldır sürdüren 78 yaşındaki Ramiz Özer, ilerleyen yaşına rağmen denizden ayrı kalamıyor.

Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağının en yaşlı üyesi olan "Ramiz dayı" lakaplı Özer, çocukluk çağında balıkçılık yapan babası sayesinde denizle tanıştı.

Delikanlılık dönemine kadar babasının yanında balıkçılığı öğrenen Özer, daha sonra Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumunda şoför olarak işe başladı. Deniz tutkusu peşini bırakmayan Özer, 1988'de kurumdan emekli olduktan sonra Akçakoca'ya döndü.

Özer, ilerleyen yaşına rağmen balıkçılığı 35 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Teknesinin bakım ve onarımını yapan Özer, yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül'de "Vira Bismillah" demek için sabırsızlanıyor.

- "BALIKÇILIK ÇOK GÜZEL BİR MESLEK"

Ramiz Özer, AA muhabirine, çocukluğunda evlerinin deniz kenarında olduğu anlatarak, "İlkokul yıllarından itibaren babamla abilerimle kalkan ve barbun avlamak için denize açılıyorduk. 17 yaşına geldiğimde denize bir müddet ara vermek zorunda kaldım. Zonguldak'a gittim. Orada Türkiye Taşkömürü Kurumunda şoför olarak göreve başladım." diye konuştu.

Özer, 1988'de emekli olduktan sonra memleketine döndüğünü dile getirerek, şöyle dedi:

"Babamın, abilerimin mesleğini 35 yıldır aynı şekilde sürdürüyorum. Her sabah en geç saat 9.00'da buraya gelirim, akşam evime giderim. Bazen de balığın durumuna göre gece devam ederiz. En büyük hobim, tutkum bu. Denizden çıktığım zaman anında ölürüm. Denize tek başıma açılırım. Kimseyi almam yanıma, kafama göre takılırım. Balıkçılık çok güzel bir meslek, hem hava alıyorsunuz hem de güzel bir meşgale."

Yeni av sezonunu heyecanla beklediğini belirten Özer, "Bu süre zarfında teknemin bakım ve onarımını yapıyorum. Çürük yerlerini tamir ediyorum. En sonunda da boyasını yapıp macununu çekeceğim. Palamut, denizde göründü. Av sezonunda inşallah palamut avlamayı bekliyoruz." dedi.

Özer, 3 çocuğundan birinin de balıkçılık yaptığını aktararak, bir torununun ise eğitimini denizcilik alanında sürdürdüğünü ve gemi kaptanı olacağını sözlerine ekledi.