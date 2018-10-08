78.ÖGG 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? soruların yanıtları haberimizde. 78. ÖGG sınav sonuçları özel güvenlik görevlisi olabilmek için belge teminini sağlayacak olan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesini takip ediyor. 78. ÖGG sınav sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar erişime açıldı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen ya da kayıtlarını yenilemek isteyen öğrencilerin sorguladığı 78. ÖGG sınav sonuçları sınavın ardından belirli süre geçmesiyle birlikte adaylar tarafından TC Kimlik Numarası bilgileriyle sorgulanabiliyor. 78.ÖGG sınav sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr adresinde.

78. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 12 Ekim Cuma günü açıklanması öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.







78. ÖGG SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI



Sınava giren adayların merakla beklediği kitapçıklar yayımlandı. İşte, 78. ÖGG sınav soruları ve cevapları;

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?



Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.



- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.



- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.