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7'nci katta intihara kalkışan kadını polis son anda yakalayıp, kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra otele giden D.K. (32) adlı kadın, 7 katlı binanın son katındaki odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Polisin son anda yakalayarak ölümün kıyısından aldığı D.K., hastaneye götürüldü.

  • DHA
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Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Bozkurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra Pamukkale ilçesine gelen D.K., 7 katlı otelde oda tuttu. Son kattaki odasına çıkan D.K., pencereyi açıp kendisini sarkıttı. D.K.'yi görenler, hemen polisi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otelin bahçesine hava yastığı açarken, polis ekipleri ise odaya giderek psikologla beraber pencereden kendisini sarkıtan D.K.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı.
 
POLİS SON ANDA YAKALADI
 
Psikolog ve polis ekipleri D.K.'yi yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan D.K., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Hemen hamle yapan 2 polis memuru D.K.'yi son anda kollarından yakaladı. Yürekleri ağızlara getiren olayda, polis, D.K.'yi tekrar odaya çekti.
 
Ölümün kıyısından alınan D.K., sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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