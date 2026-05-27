27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Yaşam

8 gün sonra acı haber... Ölü bulundu

Muş'un Cevizlidere köyünde 8 gün önce köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen Gülsima Yıldız'ı bulmak için İHA ve dron destekli 150 kişilik ekiple yürütülen yoğun arama çalışmaları acıyla sonuçlandı; genç kadının cansız bedeni düştüğü noktadan 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, bir köprünün altında bulundu.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Köy yakınlarındaki köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düşen Gülsima Yıldız için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

AFAD koordinesinde yaklaşık 150 personelle yürütülen, insansız hava aracı (İHA) ve 6 dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, tüm noktaları titizlikle kontrol etti.

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, köprünün altında dalgıç ekiplerince bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

