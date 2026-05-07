İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2512
  • EURO
    53,2819
  • ALTIN
    6893.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı
Yaşam

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Hatay'da akan trafikte ön kaldırarak şov yapan motosiklet sürücüsüne 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Antakya ilçesi EXPO mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

8 SANİYELİK AKROBATİK ŞOV 69 BİN TL'YE PATLADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.

  • motosiklet şovu
  • trafik ihlali
  • ceza tutarı

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.