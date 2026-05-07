8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Antakya ilçesi EXPO mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

8 SANİYELİK AKROBATİK ŞOV 69 BİN TL'YE PATLADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, 69 bin 258 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi.