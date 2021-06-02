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Yaşam

8 yaşındaki çocuğu bahçede oynarken yılan ısırdı

Aydın'da evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Alperen Oktay'ı bacağından yılan ısırdı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA02 Haziran 2021 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:32
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı. Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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