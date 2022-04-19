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Yaşam

8 yaşındaki kayıp Nur'dan sevindiren haber

Mersin'in Erdemli ilçesinde oynarken kaybolan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, evlerine 2 kilometre mesafede metruk evde sağ bulundu.

DHA19 Nisan 2022 Salı 10:32 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:32
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İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkez Sokak'ta oturan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftçinin, sokakta oynayan kızları Nur, akşam eve gelmedi. Aile tüm aramalara karşın kuzlarına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine saat 21.30 sıralarında bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerine mahalleli de destek verdi. Biri kadavra, 3 arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, sabaha kadar sürdü. Ekipler saat 09.30 sıralarında Nur Hamit Bal'ı evlerine 2 kilometre mesafede metruk bir binada buldu. Erdemli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Nur, ailesine teslim edildi.

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