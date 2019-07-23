Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sakarya Caddesi Küpçüler Kavşağı´nda meydana geldi. Camiden çıkarak, evine giden Ziyaeddin Çetinel, kavşaktan yolun karşısına geçmek istedi.

Ancak K.B. tarafından kullanılan 54 S 2388 plakalı servis minibüsü Çetinel´e çarptı. Ağır yaralanan Ziyaeddin Çetinel, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Çetinel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü gözaltına alındı.

Ziyaeddin Çetinel´in 8 yıl önce de aynı yerde kaza geçirdiği ortaya çıktı. Çetinel'e cami çıkışı 3 arkadaşıyla birlikte bir aracın çarptığı, yaşlı adamın kazadan kurtulduğu, bir arkadaşının ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.