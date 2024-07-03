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Yaşam

802 saatten fazla yemek yapan Ganalı şef, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

802 saat 25 dakika boyunca yemek pişiren Ganalı şef Ebenezer Smith, 119 saat 57 dakika boyunca yemek yapan İrlandalı şefin rekorunu kırmayı başardı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
802 saatten fazla yemek yapan Ganalı şef, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, halk arasında "şef Smith" olarak bilinen Ebenezer Smith, ülkenin başkenti Akra'da 1 Şubat'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 6 Mart'ta bitirdi. Smith, 802 saat 25 dakika ile "en uzun süre yemek yapma" rekoru kırdı.

HEDEFİ 1200 SAATTİ

Şef Smith, Guinness Rekorlar Kitabı'ndan aldığı sertifikanın ardından yaptığı açıklamada, hedefinin başta 1200 saat olduğunu ancak 802 saat 25 dakika yemek pişirdiğini söyledi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Smith, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu da geride bıraktı.

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